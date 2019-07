Bologna – Schalke 04 in diretta su Sky Sport 1

Dopo la sconfitta con il Colonia, il Bologna riprenderà il suo tour della Bundesliga, il vertice della piramide calcistica tedesca, è infatti prevista per domani un’amichevole di lusso contro lo Schalke 04. La squadra di Gelsenkirchen nel corso della scorsa stagione in campionato ha deluso le aspettative piazzandosi solo quattordicesima, ma ha fatto un buon percorso in Champions League interrotto però agli ottavi di finale per mano del più quotato Manchester City. Il Bologna con una nota apparsa sul sito ufficiale comunica che la partita di domani, che si terrà alle ore 18 a Kitzbuhel, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport 1, canale 201.