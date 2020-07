Bologna-Sassuolo, squalificato il neroverde

Mercoledì sera il Bologna sarà di scena al Dall’Ara contro il Sassuolo, gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Entrambe le squadre stanno bene: i rossoblu vengono dalla grande rimonta di San Siro contro l’Inter, mentre i neroverdi dalle 4 reti rifilate al Lecce. Entrambi gli allenatori avranno però qualche defezione, sia a causa degli infortuni che del Giudice Sportivo.

Proprio quest’ultimo, costringerà Bologna e Sassuolo a giocare senza i loro trequartisti titolari. Se da una parte mancherà Soriano, infatti, dall’altra non sarà a disposizione Filip Djuricic. Il talentuoso numero 10 che tanto piace a De Zerbi – e che in questa stagione si è definitivamente affermato – ha incassato il quinto cartellino giallo sabato al Mapei Stadium contro i giallorossi. Ecco quindi che sarà squalificato, e non potrà far del male alla formazione di Mihajlovic. Il tecnico neroverde dovrà dunque inventarsi qualcosa di diverso, probabilmente inserendo un’altra mezzala.