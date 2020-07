Bologna-Sassuolo, le probabili formazioni

Il Bologna domani sera ospita il Sassuolo al Dall’Ara, gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Mihajlovic non potrà contare sullo squalificato Soriano, e nemmeno sugli infortunati Medel, Poli, Skov Olsen e Santander. Scelte dunque quasi obbligate per il tecnico. In difesa dovrebbe rientrare Bani dopo il turno di riposo: a sinistra si giocano dunque un posto Dijks, Krejci e Denswil. A centrocampo confermati Dominguez e Schouten, con Svanberg che dovrebbe fare le veci del trequartista titolare. Nonostante la grande prova di Juwara, a destra dovrebbe partire ancora Orsolini. Panchina stavolta per Sansone: riecco dunque dal 1′ Palacio centravanti, con Barrow inamovibile a sinistra.

Tra i neroverdi dovrebbero esserci parecchi cambi. Out per infortunio Obiang e Romagna, squalificato invece Djuricic. Probabile quindi che De Zerbi decida di schierare una formazione molto simile a quella che ha sfidato l’Atalanta. A centrocampo ci saranno due tra Magnanelli, Bourabia e Locatelli. Sulla trequarti, invece, potrebbe rivedersi Defrel alle spalle di Caputo: sugli esterni ovviamente Berardi e Boga.

Le probabili formazioni di Bologna-Sassuolo

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Schouten, Dominguez; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Magnani, Rogerio; Magnanelli, Bourabia; Berardi, Defrel, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Fonte: “Tuttomercatoweb”