Bologna-Sassuolo, i precedenti

Domani sera il Sassuolo sarà di scena al Dall’Ara contro il Bologna, gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Il confronto tra queste due squadre è recente, vista la “giovane” esperienza degli ospiti ai grandi livelli. Queste due formazioni si sono incontrate infatti in totale nella loro storia appena 11 volte, di cui la prima nel 2013: 5 vittorie rossoblu, 3 pareggi e 3 successi dei neroverdi. Considerando solo le gare giocate a Bologna, il bilancio è comunque sempre abbastanza in equilibrio: 2 trionfi ad 1 per i padroni di casa, e 2 pareggi.

L’unico successo del Sassuolo al Dall’Ara risale al 29 agosto 2015, quando la rete nel finale di Floro Flores decise per 0-1 la partita. Da lì in poi ci fu una sola vittoria dei neroverdi, ma al Mapei Stadium: è la gara d’andata, nel novembre del 2019, quando i padroni di casa si imposero per 3-1. In ogni caso, il Bologna al Dall’Ara non perde con il Sassuolo da 3 gare consecutive: 2 vittorie ed un pareggio. L’anno scorso a Bologna terminò 2-1 per la squadra di Mihajlovic.