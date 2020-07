Bologna-Sassuolo: i dubbi di formazione di Mihaijlovic

In vista della delicata sfida del Dall’Ara, Sinisa Mihaijlovic ha ancora qualche dubbio di formazione. Sono infatti diversi i giocatori in ballo per una maglia da titolare visto il gran numero di gare giocate nelle ultime settimane.

In difesa non è certa la presenza di Danilo, al suo posto pronto Denswil che non ha per niente sfigurato nella gara di San Siro.

Sugli esterni occhio a Krejci favorito su uno stanco Dijks.

A centrocampo poche sorprese con Svanberg al posto dello squalificato Soriano accanto a Dominguez e Schouten.

In avanti spazio a Palacio centravanti con Barrow spostato sulla sinistra, panchina per Sansone.

Fonte: TMW