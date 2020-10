Bologna-Sassuolo, i convocati

Come preannunciato alla fine del mercato, il Bologna farà affidamento sulle forze interne soprattutto in difesa per sopperire alle assenze di Dijks, Medel e Bani ceduto. Rientrato tra i convocati Calabresi e Paz, in mediana, senza Poli, convocato anche il giovane Ruffo Luci.

Portieri: Da Costa, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Calabresi, De Silvestri, Denswil, Hickey, Danilo, Mbaye, Paz, Tomiyasu

Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Kingsley, Schouten, Soriano, Svanberg, Ruffo Luci

Attaccanti: Barrow, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Vignato