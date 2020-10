Bologna-Sassuolo, derby dei cerotti

Sarà una specie di derby del cerotto quello di domenica tra Bologna e Sassuolo.

Note le defezioni in casa rossoblù con Dijks, Medel, Poli e Skov Olsen out, ovvero senza 4 titolari e con mezzo reparto arretrato da reinventare. Ma anche in casa Sassuolo, che comunque è diventato una macchina da gol, 9 gol in tre giornate, ci sono dei problemi. Sono out il terzino sinistro Rogerio e i centrali Romagna e Ayhan e il mediano Magnanelli, in dubbio anche Chiriches che qualora recuperasse andrebbe in panchina. Non solo, c’è stata la positività di Tojan al Covid e Marlon è stato reintegrato solo perché è saltato il trasferimento al Fulham dopo le visite mediche. In condizioni precarie anche Boga limitato da una serie di acciacchi.