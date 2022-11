Bologna-Sassuolo, Aebischer e Dominguez scalpitano già

'Domani, al Dall’Ara, l’undici che Motta schiererà in campo è difficile possa assomigliare a quello preso ‘a pallate’ nella serata di mercoledì contro l’Inter ' scrive Giacomo Guizzardi sul Carlino.

Thiago Motta pensa ovviamente a cambiamenti, per riportare il Bologna sulla strada dell'equilibrio. Scalpitano Aebischer e Dominguez che dovrebbero tornare titolari al posto di Schouten e Orsolini, mentre a completare la mediana dovrebbero esserci ancora Medel e Ferguson. Novità in difesa, dove Motta starebbe pensando di cambiare i terzini, quindi dentro Cambiaso e DeSilvestri. I centrali? Probabile che Soumaoro, Lucumi e Posch si possano giocare le due maglie rimaste. In avanti, con Arnautovic prima punta e il ritorno di Aebischer, è ballottaggio tra Vignato e Barrow.