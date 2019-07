Il Mattino – Sarà De Leo il sostituto di Mihajlovic in panchina

L’assenza di Mihajlovic, si sa, è delle più pesanti. Quasi incolmabile. Il tecnico non potrà esser sempre in panchina, soprattutto ad inizio campionato. Ecco quindi che ci sarà bisogno di un vice, un uomo fidato che avrà il compito di farne le veci fino al suo ritorno. Si tratta di una vera e propria “missione”, al momento affidata – secondo “Il Mattino” – ad Emilio De Leo.

Scoperto dall’Inter nel 2008, inizia facendo parte dello staff tecnico di Mancini. Poi si avvicina proprio a Mihajlovic, appena diventato primo allenatore del Bologna. Il tecnico serbo si ricorda poi di lui durante l’esperienza sulla panchina della sua nazionale qualche anno più tardi. Da lì in poi, Mihajlovic e De Leo non si lasceranno più. Quest’ultimo seguirà il tecnico in giro per l’Italia: Sampdoria, Milan, Torino e adesso Bologna. Di nuovo. De Leo sarà gli occhi e le orecchie di Sinisa, consapevole di avere sulla spalle una responsabilità che pesa come un macigno.