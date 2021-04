Bologna – Saputo vuole esserci contro lo Spezia

Il canadese atteso per domenica

Il presidente del Bologna sta lavorando al suo ritorno in città dopo oltre un anno, l'ultima con il Genoa nel febbraio 2020, probabilmente per restarci circa una settimana visto il calendario composto da tre partite in sette giorni. Il canadese è atteso per domenica per la partita con lo Spezia, anche se ancora l'ufficialità del suo sbarco non c'è. Il ritorno di Joey servirà soprattutto per portare avanti i colloqui con l'amministrazione comunale per il Restyling del Dall'Ara, che coinvolge anche l'impianto temporaneo al Caab, e anche per un confronto con Sinisa Mihajlovic per quanto riguarda il futuro tecnico della squadra.