Joey Saputo starebbe valutando di tornare a Bologna entro fine mese, ma tutto dipenderà dalle norme vigenti in Canada una volta tornato.

Come riporta Gazzetta, il presidente potrebbe addirittura rientrare in città per la gara con il Sassuolo, o comunque entro fine mese, c’è anche l’assemblea dei soci, ma ogni decisione è subordinata alle norme canadesi in tema di Covid-19. Una volta rientrato in patria, Saputo dovrebbe poi restare in quarantena due settimane.