Bologna – Saputo valuta se esserci domenica

L'agenda di Joey Saputo

La giornata di ieri per Joey Saputo si è conclusa con una cena assieme al direttore sportivo Riccardo Bigon, l'amministratore delegato Claudio Fenucci e il tecnico Sinisa Mihajlovic, ma la sua permanenza, che doveva terminare lunedì, si è protratta a giovedì per affrontare la crisi e potrebbe allungarsi. Il patron ha impegni di lavoro in Canada, ma si starebbe organizzando per affrontarli da remoto per essere al suo posto domenica al Dall'Ara contro la Lazio. Nelle prossime ore la decisione.