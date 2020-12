Bologna – Saputo parlerà in una video intervista

L’ultima intervista fu con i ragazzini rossoblù durante il lockdown, l’ultima visita in città quasi un anno fa: Joey Saputo è pronto per tornare a parlare alla città e ai tifosi.

Il proprietario del Bologna infatti parlerà in una video intervista che sarà pubblicata nei prossimi giorni, non solo un messaggio ai tifosi e alla città ma una vera e propria conferenza con tanto di domande dei media. Ci sarà dunque possibilità di parlare di mercato, delle prospettive del club, del Covid che ha limitato gli investimenti e in generale del rendimento della squadra con Mihajlovic. Appuntamento molto atteso dopo diversi mesi di silenzio pubblico, anche se Saputo è sempre stato in contatto con Casteldebole.