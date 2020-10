Bologna, Saputo non verrà nel weekend

Non ritornerà nel fine settimana Joey Saputo a Bologna.

Il proprietario del club rossoblù aveva fatto preparare il suo jet privato, ma le nuove restrizioni varate dal governo canadese e quelle che potrebbero essere apportate anche in Italia, hanno sconsigliato al canadese di muoversi da Montreal. Per Saputo, inoltre, ci sarebbe stata la quarantena obbligatoria di 14 giorni al suo rientro in patria. Saputo dovrà dunque guardare il derby in tv e partecipare in videoconferenza all’assemblea dei soci. E martedì la Giunta Comunale dovrebbe dichiarare la pubblica utilità del Restyling del Dall’Ara.