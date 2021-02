Bologna – Saputo investe 15 milioni per lo stadio temporaneo

Durante i lavori di ristrutturazione del Dall’Ara, il Bologna ha scelto l’area del CAAB per la costruzione di uno stadio provvisorio. Joey Saputo metterà sul piatto 15 milioni di euro per sostenere le spese dell’impianto.

Un investimento importante da parte del chairman, che si aggiungono ai 60 milioni complessivi per il nuovo stadio Dall’Ara, tra Saputo e garanzie per il credito sportivo. Eventuali aziende del territorio potrebbero inserirsi in corso d’opera per contribuire alla causa come sponsor e affiancare la società rossoblù, ma non saranno vincolanti.

Fonte-tmw