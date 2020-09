Bologna – Saputo ha parlato alla squadra

E’ arrivato il messaggio del presidente del Bologna Joey Saputo ai suoi tesserati.

Come riporta Gazzetta dello Sport, il chairman rossoblù ha parlato alla truppa in videoconferenza dal Canada durante la cena con calciatori, tecnici e dirigenti organizzata l’altra sera e rigorosamente a sedere e all’aperto. Il presidente ha ribadito l’obiettivo indicato da Sinisa Mihajlovic al termine del ritiro di Pinzolo, ovvero fare 52 punti grazie alla crescita dei giovani e alla guida dei senatori del gruppo. Saputo ha poi promesso che tornerà in Italia appena la pandemia lo consentirà, quindi quando le norme sulla quarantena saranno alleggerite.