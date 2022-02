Bologna Saputo dovrebbe esserci con lo Spezia

Il presidente dovrebbe esseresugli spalti lunedì sera

Nel monday night del Dall'Ara, allora, potrebbe tornare anche Joey Saputo, dato di ritorno in questa settimana a Bologna per provare ad arginare in prima persona una crisi ormai di lunga durata. Sono sette sconfitte in nove partite, solo quattro punti fatti: immaginiamo che il presidente non sia affatto soddisfatto. Chissà se avrà le risposte che cerca.