Bologna, Saputo come nessun altro, il mercato più ricco di sempre

Acquisti fatti

Nelle ultime settimane il Bologna ha mostrato sul mercato un evidente cambio di direzione rispetto alle scorse stagioni. Dopo la conferma di Mihajlovic infatti, il presidente Joey Saputo ha messo mano al portafogli per regalare alla città il mercato più ricco della storia del proprio club. Sono oltre 50 infatti i milioni già spesi dal presidente rossoblu, per l’esatezza 53,5, che hanno portato in dote alla squadra: Orsolini (15), Soriano (7,5), Sansone (7,5), Tomiyasu (7), Denswil (6), Skov Olsen (6), Bani (2,5) e Schouten (2).

L’obiettivo dichiarato è quello di puntare all’Europa dopo la scorsa stagione che ha visto i felsinei passare da una retrocessione ormai annunciata, fino ad un improbabile decimo posto, giunto al termine della cavalcata trionfale di Mihajlovic alle redini del Bfc.