Bologna, Sansone l’arma in più di Thiago Motta

C'è un'arma in più per Thiago Motta in questo Bologna che lavora a mezzo servizio a causa delle nazionali.

Si tratta di Nicola Sansone, che è rientrato in gruppo dopo i fastidi muscolari dei giorni scorsi. Il numero dieci rossoblù non aveva ancora lavorato con la squadra dall'esonero di Siniša Mihajlović e ora il neo tecnico Thiago Motta lo potrà osservare da vicino. E con Barrow acciaccato per una contusione, Nicola Sansone potrebbe avere chance per prendersi una maglia da titolare contro la Juventus. Non a caso, domani Motta ha programmato una amichevole in famiglia con la Primavera di Vigiani per valutare alcuni aspetti tattici. Tra gli osservati anche Sansone, che ha vissuto una estate strana. Sembrava destinato alla partenza ma il gol al Cosenza ha cambiato le cose e ora è l'arma in più di Motta.