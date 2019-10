Bologna-Sampdoria, Murillo: “Siamo da parte sinistra della classifica”

Oggi la Sampdoria farà visita al Bologna: fischio d’inizio al Dall’Ara previsto per le ore 12.30. I rossoblu non vincono da oltre un mese, ma i blucerchiati sono ultimi in classifica. I liguri vorranno lasciare il prima possibile quella posizione, ed ora che è arrivato anche Claudio Ranieri in panchina non ci sono più scuse. Presenta il match Jeison Murillo, difensore colombiano che oggi sarà in campo fra gli ospiti.

“In qualsiasi professione essere l’ultimo è molto brutto. Io non vorrei mai perdere. Non meritiamo questa posizione: la Sampdoria dovrebbe sempre stare nella parte sinistra della classifica. Ci stiamo allenando per migliorare: vogliamo lasciare il prima possibile l’ultimo posto a qualcun altro – spiega Murillo ai microfoni de “Il Secolo XIX”, che poi conclude – Le parole non contano nulla però, importano solo i punti. Dobbiamo farne tanti nelle prossime partite: abbiamo già sbagliato troppo, ci siamo già giocati i bonus che avevamo. Ranieri? Ha esperienza e carisma, si è già calato benissimo in questa nuova realtà”.