Bologna-Sampdoria, le probabili formazioni

Ieri Soumaoro ha accusato un piccolo problemino fisico che potrebbe tenerlo fuori domani nel lunch-match con la Samp. Se non dovesse recuperare, pronto Medel. Rientrano invece Tomiyasu, Dijks e Hickey, che ieri si sono allenati con i compagni. Il giapponese dovrebbe quindi tornare a occupare la corsia di destra, mentre a sinistra Mihajlovic potrebbe decidere di schierare uno tra l’olandese e lo scozzese al posto di Mbaye. A centrocampo rientra Schouten dopo la squalifica e dovrebbe affiancare Svanberg, viste anche le precarie condizioni fisiche di Dominguez. In avanti, infine, si prospetta la riconferma di Skov Olsen dopo la bella prestazione di Napoli. Il danese affiancherà probabilmente Soriano e Sansone, mentre è ballottaggio Barrow-Palacio per il posto da prima punta.

