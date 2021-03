Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali

Confermate le indiscrezioni della vigilia per Sinisa Mihajlovic, che ritrova dal primo minuto sia Takehiro Tomiyasu che Mitchell Dijks, che in settimana hanno recuperato dagli infortuni. Soumaoro sta bene ed è titolare al fianco di Danilo. A centrocampo rientra Schouten dalla squalifica, in coppia con Svanberg. In attacco, confermato Palacio al centro con Barrow dirottato sulla sinistra e ancora Skov Olsen a destra. Solo panchina per Sansone.

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Svanberg, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All: Mihajlovic.

Sampdoria(4-4-2): Audero; Berezynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Damsgaard, Quagliarella. All: Ranieri.