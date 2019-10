Bologna-Sampdoria, le formazioni ufficiali: sorprese fra i rossoblu

Alle 12.30 il fischio d’inizio di Bologna-Sampdoria, gara valida per la 9^ giornata di Serie A. I rossoblu scendono in campo con il solito 4-2-3-1, ma stavolta Mihajlovic opta per un minimo di turnover. Confermati Mbaye e Krejci terzini, Bani al centro. Dzemaili – e non Svanberg – affianca Poli in mediana, mentre alle spalle della prima punta Palacio c’è Soriano. A sinistra Sansone, mentre la sorpresa principale è la panchina per Orsolini: prima gara da titolare per Skov Olsen. Fra i blucerchiati, Ranieri si affida al 4-3-1-2: Bertolacci e Vieira a centrocampo, mentre la coppia d’attacco sarà composta da Quagliarella e Gabbiadini.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Sampdoria

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Dzemaili; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Vieira, Bertolacci, Jankto; Leris; Gabbiadini, Quagliarella. All. Ranieri