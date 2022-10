Bologna-Samp, le formazioni ufficiali

C0nfermte le indiscrezioni della vigilia per il Bologna di Motta che conferma il 4-2-3-1. C'è posto per Aebischer nella formazione titolare, con il ruolo di esterno destro offensivo, mentre Dominguez avanti in trequarti con Orsolini esterno dalla parte opposta. In avanti Arnautovic. In mediana schierati Medel e Schouten, mentre in difesa Cambiaso gioca a destra, Lykogiannis a sinistra, Soumaoro e Lucumi in mezzo.