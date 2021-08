Bologna-Salernitana, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna e Salernitana: Medel al centro della difesa

C'è Gary Medel titolare nel Bologna che tra pochi istanti affronterà la Salernitana nella prima di campionato. Mihajlovic ha scelto il cileno al posto di Soumaoro, confermato Bonifazi. In fascia tornano De Silvestri e Hickey. Mediana con Schouten e Dominguez, in avanti Orsolini e Barrow a supporto di Arnautovic, Soriano consueto tutto fare. Nella Salernitana panchina per il neo arrivato Simy, giocano Bonazzoli e Djuric.