Bologna, sabato test contro il Lubiana

Con il campionato fermo per le Nazionali, il Bologna intende sfruttare la pausa per affrontare in amichevole l’Olimpija Lubiana. Formazione slovena attualmente in vetta al proprio campionato nazionale con 27 punti dopo 13 giornate. Partita che servirà a fare alcuni test di formazione, visti gli assenti per le Nazionali, e per tenere alto il numero di giri motore. La partita si giocherà alle ore 11 di sabato, in un campo secondario di Casteldebole, non accessibile ai tifosi, causa lavori al terreno principale.