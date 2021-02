Bologna – Sabato c’è Svanberg, Medel in forse

Dopo un giorno di riposo concesso ieri da Sinisa Mihajlovic, la squadra riprenderà i lavori questo pomeriggio per preparare la sfida di sabato sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo.

Per la partita contro i neroverdi tornerà a disposizione Svanberg, rientrato dalla squalifica scontata contro il Benevento, mentre Medel è ancora in forse. Il cileno non ha recuperato appieno e, dopo qualche giorno di allenamento con il gruppo, è tornato nuovamente al differenziato. Oggi sarà di nuovo valutato, e solo in questa settimana si capirà se sarà pronto per una convocazione. A proposito di lunghe assenze, Federico Santander ha lanciato in queste ore un messaggio di speranza sul proprio profilo Instagram, con la scritta “I will be back soon”, facendo sperare un suo prossimo rientro. Il Ropero ne avrà però ancora per almeno un mese.

Fonte-Carlino