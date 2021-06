Bologna – Sabato 24/7 amichevole a Pinzolo col Feralpi Salò

Amichevole nell'ultimo giorno di ritiro

Il Bologna , con una nota sul proprio sito ufficiale, comunica che in conclusione del ritiro di Pinzolo (sabato 24/7) disputerà un'amichevole contro il Feralpi Salò che milita in Serie C. L'orario è ancora da definire.

Da lunedì 21/6 sul sito www.campigliodolomiti.it/ritiro sarà possibile prenotare i primi 350 biglietti al costo di 12€ (ridotto Under8 6€). A causa delle normative per il contenimento del contagio Covid-19, sarà possibile accedere allo stadio solo con la prenotazione online del biglietto. Seguiranno ulteriori dettagli per quanto riguarda gli accessi allo stadio per gli allenamenti quotidiani in ritiro.