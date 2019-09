Prosegue alla grande la prevendita per Bologna-Roma di domenica.

Il club rossoblù comunica che già 22mila persone sono in possesso di un tagliando per la gara e che la Kid’s Stand è esaurita in ogni ordine di posto. Si punta ad arrivare per il giorno della gara a circa 25mila persone per il primo big match della stagione contro i giallorossi di Fonseca.