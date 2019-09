Non accenna a fermarsi l’ondata di entusiasmo che sta circondando l’ambiente Bologna. Sul proprio sito ufficiale infatti, il club di Joey Saputo che si è già superata quota 20.000 biglietti venduti per la partita con la Roma. Le prevendite sono ancora aperte e vi rimandiamo a questo link e al call center rossoblu (051.61.11.117), per acquistare un ticket. La partita si giocherà domenica 22 settembre alle ore 15:00.