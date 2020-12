Bologna-Roma, le probabili formazioni

Questo pomeriggio alle 15 al Dall’Ara andrà in scena Bologna-Roma, match valido per l’undicesima giornata di Serie A.

Sinisa Mihajlovic ritorna al consueto 4-2-3-1 e potrebbe scegliere di lanciare dal primo minuto Federico Ravaglia al posto dell’infortunato Skorupski, anche se il ballottaggio con Da Costa è ancora aperto. Difesa confermata con De Silvestri e Hickey esterni bassi e Danilo e Tomyiasu al centro. A centrocampo Poli sostituisce l’acciaccato Schouten, che ha accusato un affaticamento muscolare, e sarà affiancato da Svanberg. Davanti out Sansone e Skov Olsen, con Vignato esterno destro, Barrow a sinistra e Soriano alle spalle dell’unica punta Palacio.

Tra i giallorossi, Fonseca schiera nel suo 3-4-2-1 Pau Lopez in porta, con Ibanez, Kumbulla e Cristante a comporre il pacchetto difensivo. A centrocampo recuperato Veretout che giocherà in coppia con Villar, con Karsdorp e Spinazzola esterni. In attacco, alle spalle di Dzeko, c’è Pellegrini con Mkhitaryan.

Bologna(4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Danilo, Tomyiasu, Hickey; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow, Palacio.

Roma(3-4-1-2): Paul Lopez; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Fonte-Stadio