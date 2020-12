Bologna-Roma, le formazioni ufficiali: ecco chi gioca in porta

Sinisa Mihajlovic ha scelto Federico Ravaglia. Sarà il 21enne bolognese a difendere la porta del Bologna contro la Roma, un debutto di fuoco in Serie A. Per quanto riguarda le altre scelte, Mbaye a sinistra al posto del raffreddato Hickey rimasto precauzionalmente a casa in attesa di tampone.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Mbaye; Poli, Svanberg; Vignato, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca.