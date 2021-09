Bologna – Ritiro sospeso fino a venerdì

Momentaneamente sospeso il ritiro

La squadra ha vissuto un paio di giorni di 'clausura' tra campo e hotel dove ha pernottato nelle ultime 48 ore, ma già da stasera il ritiro sarà sospeso. I giocatori potranno tornare a dormire a casa dopo gli allenamenti sia oggi che domani, poi da venerdì di nuovo in ritiro per preparare la partita di domenica alle ore 12.30 contro la Lazio, sfida che potrebbe anche essere decisiva per le sorti di Sinisa Mihajlovic.