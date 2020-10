Bologna, risveglio muscolare a San Luca: pellegrinaggio in vista del Cagliari

Risveglio muscolare particolare per il Bologna in vista del match con il Cagliari di stasera all 20.45.

La squadra rossoblù si è infatti recata a San Luca, sfruttando la bella giornata di sole odierna: i ragazzi hanno incontrato anche diversi tifosi sulla strada per il Santuario. E allora risveglio muscolare ma anche una sorta di pellegrinaggio, considerati anche i sette infortuni che fino a qui hanno colpito gli uomini di Sinisa Mihajlovic. Non a caso, il Santuario è proprio situato sopra il Dall’Ara e anche qualche mese fa, durante la fase acuta della malattia di Sinisa, ci si recò a San Luca in pellegrinaggio