Bologna – Riparte il campionato dell’Under 17: 4-1 al Sassuolo

Dopo 5 mesi di stop, l'Under 17 riparte con una vittoria

Dopo cinque mesi di stop, l'avventura dell'Under 17 del Bologna in campionato riparte con una vittoria. I piccoli rossoblù hanno battuto 4-1 il Sassuolo .

L'Under 17, domenica, ha giocato la sua prima partita di campionato è ha iniziato forte e con grande determinazione. Dopo i primi 45 minuti, i ragazzi di mister Vigiani conducevano per 3-0 con il tecnico rossoblù che a fine gara era molto soddisfatto della prestazione dei suoi perché avevano confermato quanto di buono fatto nelle precedenti stagioni. Il prossimo impegno per l'Under 17 sarà domenica alle 15 in trasferta contro il Parma.