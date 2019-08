Bologna, rinnovata la partnership con la Renault

Per il terzo anno consecutivo, il Bologna annuncia l’accordo contrattuale con la Renault. Il club rossoblu rinnova dunque la partnership con la concessionaria. Renault di Bologna e Renault Italia accompagneranno i felsinei per la stagione appena iniziata con i loro mezzi di trasporto.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Il Bologna Fc 1909 e le concessionarie Renault della città di Bologna annunciano il rinnovo della partnership per la stagione 2019-20. Per il terzo anno consecutivo le concessionarie Renault bolognesi Moreno e Draghetti saranno quindi a fianco dei colori rossoblù con la qualifica di Top Partner.

Renault, da sempre protagonista nel mondo dello sport, attraverso le concessionarie Moreno e Draghetti, conferma e consolida il suo legame con il Bologna e anche quest’anno le concessionarie bolognesi metteranno a disposizione la flotta che accompagnerà nei suoi spostamenti la dirigenza del club rossoblù e il settore giovanile. Si tratta di 18 veicoli Renault, tra autovetture e veicoli commerciali: Twingo, Captur, Scénic, Mégane, Kadjar Espace, Master e Trafic, tutti scelti in base alle loro caratteristiche di comfort, abitabilità e modularità, oltre che per il design accattivante e l’elevato contenuto tecnologico a bordo.

Per rafforzare la sinergia con il Bologna e i suoi tifosi, Renault Italia e le Concessionarie Renault di Bologna offrono agli abbonati e ai parenti di primo grado preferenziali condizioni economiche di acquisto di veicoli nuovi di marca Renault”.