Bologna, rimonte e meno gol presi: ecco il carattere

‘Due vittorie in fotocopia. O poco ci manca. Due vittorie, le ultime con Cagliari e Sampdoria, che raccontano come il Bologna, pur peccando alla voce gol subiti ed efficienza offensiva, di una dote non fa certo difetto: il carattere’, inizia così oggi Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

Il carattere mostrato dal Bologna ha permesso la rimonta di Genova, quando una squadra giovane e sotto subito di un gol avrebbe potuto perdere la testa, invece è arrivata la reazione, la costruzione della tela offensiva e anche un pizzico di fortuna con l’autogol di Regini. Bene anche la fase difensiva, la squadra si è abbassata una volta in vantaggio ma non ha rischiato tanto dalle parti di Skorupski, e anche il dato dei gol presi sta migliorando: dopo aver viaggiato a due gol subiti di media, nelle ultime due partite il dato si è dimezzato con una sola rete subita contro Napoli e Sampdoria.