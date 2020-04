Bologna, rientro slittato ecco come si allenano i rossoblu

Si allungano i tempi dello stop e di pari passo anche quelli necessari per ritrovare la forma migliore. I due dati sono direttamente proporzionali, il Bologna non fa eccezione. Al momento si auspica un ritorno a Casteldebole per maggio, ma ogni discorso è solo in fase embrionale.

Ogni giorno il Bologna fa il punto della situazione con squadra e staff e ogni sera i calciatori ricevono via Whatsapp indicazioni sulle attività da svolgere il giorno seguente. Tutti gli esercizi sono guidati da Max Marchesi, preparatore rossoblu. La squadra al momento lavora un’ora al giorno, certi giorni anche due, per tenere entro una certa soglia il fisico. Ora si punta ad aumentare l’intensità man mano che il rientro si avvicina.

Fonte: Corriere dello Sport Stadio.