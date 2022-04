Bologna, rientra Soriano, Hickey a destra

La probabile formazione

'Non è al meglio, ma nonostante tutto, al termine della seduta si è confrontato con lo staff per spedire il messaggio forte e chiaro: Roberto Soriano c’è e domani vuole giocare', scrive Marcello Giordano sul Resto del Carlino.

Sarà dunque 3-4-2-1 con Soumaoro, Medel e Theate dietro, in mediana Hickey verrà spostato a destra con Dijks a sinistra, in mezzo Schouten e Svanberg. Davanti, con il rientro di Soriano, ci saranno Orsolini e Arnautovic. Kasius può attendere, così come Aebischer.