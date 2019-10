Bologna, rientra Danilo, al posto di Soriano chance per Svanberg

Test importante lo ha definito Fenucci ieri. Bologna-Lazio si avvicina a grandi passi e il Bologna è chiamato a fornire una reazione dopo il solo punto fatto nelle ultime tre partite.

C’è curiosità attorno alla formazione che disegnerà Sinisa Mihajlovic contro la sua ex squadra. E’ certo in difesa il rientro di Danilo che farà coppia con Denswil in mezzo, sulle fasce Dijks sarà ancora out, spazio probabilmente a Krejci, mentre a destra dovrebbe essere riconfermato Tomiyasu. A centrocampo c’è la necessità di sostituire Soriano squalificato, ad oggi il favorito appare Svanberg con Poli e Medel mediani bassi. In avanti ballottaggio Santander-Palacio come prima punta, se il trenza non dovesse spuntarla non è escluso possa sostituire Sansone a sinistra con Orsolini a destra.

Fonte: Carlino.