Bologna ricorda Niccolò Galli

Il 9 febbraio 2001 un tragico incidente portò via la vita di Niccolò Galli che aveva solo 17 anni. Niccolò era un difensore promettente che esordì in Serie A con la maglia del Bologna.

In Italia giocò nelle giovanili di Torino, Parma e Fiorentina dove mise in mostra le sue doti di difensore. Nel 1999 passò all’Arsenal e vinse con le giovanili dei Gunners sia il campionato Under17 sia la coppa d’Inghilterra Under18. L’anno successivo per motivi vari preferisce tornare in Italia e lo prende il Bologna che il 1° ottobre 2000 lo fa esordire in Serie A. Il 9 febbraio 2001, mentre tornava a casa dopo l’allenamento, perde il controllo del suo motorino e muore in un incidente vicino al centro tecnico del Bologna. Quagliarella era suo compagno nelle varie selezioni azzurre ed erano molto amici e da quel giorno decide di indossare la maglia numero 27 che aveva Niccolò quando esordì in Serie A.