Bologna ricorda Giacomo Bulgarelli

Oggi, 12 febbraio, è l’anniversario della scomparsa di Giacomo Bulgarelli che dodici anni fa ci lasciava all’età di 68 anni.

Nato a Portonovo di Medicina (BO) il 24 ottobre 1940, Bulgarelli ha vestito ininterrottamente per diciassette stagioni la maglia del Bologna, collezionando 486 presenze ed è in assoluto il calciatore ad aver indossato più volte la maglia rossoblù. È stato un grande capitano ed è diventato una bandiera per aver dedicato tutta la sua carriera al Bologna. Fu l’unico bolognese nell’anno della vittoria dell’ultimo scudetto nel 1964 e indossava la maglia numero 8 che il Bologna non ha mai considerato di ritirare e forse sarebbe stata un’attenzione meritata per una carriera come la sua. Oltre allo scudetto del ’64, con i rossoblù ha vinto 2 Coppe Italia (1969-70 e 1973-74), una Coppa Mitropa (1961) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1970). In Nazionale ha giocato due Mondiali (1962 e 1966) collezionando 29 presenze e 7 gol. Dopo aver dato addio al calcio giocato è stato dirigente sportivo e commentatore televisivo. Il Comune gli ha intitolato la curva Andrea Costa del Dall’Ara.