Bologna, riapre la Mostra “Etruschi” al Museo Archeologico

Dopo il lockdown, tutto comincia a riaprire e a “tornare in vita”. Non solo il calcio – giocato e non – ma vale anche per le mostre e i musei. E’ il caso della mostra “Etruschi” presso il Museo Archeologico di Bologna. La rassegna dedicata alla civiltà etrusca ha riaperto sabato 6 giugno, e rimarrà tale fino al 29 novembre 2020.

Il comunicato ufficiale del Bologna

“Dopo lo stop per il lockdown, ha riaperto sabato 6 giugno la mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna allestita nelle sale del Museo Civico Archeologico di Bologna.

La rassegna dedicata alla civiltà etrusca, con 1400 oggetti esposti su oltre 1000 metri quadrati di superficie espositiva, è stata prorogata fino al 29 novembre 2020.

Tutti gli abbonati del Bologna per la stagione 2019-2020 potranno accedere alla mostra con uno sconto sul prezzo del biglietto, l’acquisto del titolo di accesso è disponibile solo online tramite il circuito VivaTicket a questo link“.