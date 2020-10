Bologna, record negativo per Skorupski dal 2000 a oggi: ecco quale

L’edizione odierna di Stadio si sofferma anche sul rendimento di Lukasz Skorupski.

Come noto, il Bologna subisce gol consecutivamente da 37 partite, 36 di queste hanno visto in porta il portiere polacco (solo la sfida di Coppa Italia a Udine presentava Da Costa). Skorupski, dunque, insegue il Bologna in questo record negativo, e le 36 partite consecutive con gol preso lo portano a essere nella striscia peggiore dei cinque maggiori campionati dal 2000 a oggi. Skorupski, in questa speciale classifica di portieri con striscia consecutiva di gol subiti negli ultimi vent’anni è davanti a Guillermo Ochoa, fermo a 34, Felix Wiedwald a 33 e Diego Alves a 32. Tra i portieri in attività, invece, dietro a Skorupski c’è Nicolas Penneteau con 27 partite consecutive con gol preso nel Valenciennes nel 2014, David Marshall dell’Hull City con 20 nel 2017, Dennis Petric del Nantes e Phillip Tschauner dell’Hannover con 18 partite consecutive.