Bologna, record di punti nell’era Saputo

Non sarà riuscito a non subire gol per la 31^ partita consecutiva, ma questo Bologna è comunque da record. La vittoria conto il Lecce di ieri pomeriggio – la prima al Dall’Ara dal post lockdown – segna un nuovo traguardo raggiunto. Ora la squadra di Mihajlovic è infatti al 10^ posto in classifica a quota 46 punti. A due giornate dal termine, il Bologna ha già fatto più punti dello scorso finale di stagione (44). Mihajlovic ha superato se stesso: questo è il record di punti dell’era Saputo.

Mai la società rossoblu aveva raggiunto quota 46 punti in Serie A con a capo il presidente canadese. Ora però il Bologna non vuole fermarsi. Mihajlovic punta già al prossimo traguardo, ovvero i 51 punti collezionati da Pioli e – con due successi su due – addirittura ai 52 punti di Guidolin nella stagione 2001/02. La stagione del Bologna è estremamente positiva per quando accaduto la scorsa estate. E i numeri sono qui a ricordarlo.