Bologna, rebus in mediana

Con il ritorno di Schouten e l'esplosione di Vignato, Mihajlovic ha diverse soluzioni di Andrea Paganelli

Perchè il suo Bologna, sabato alla Dacia Arena, ritroverà Schouten dopo la squalifica, e un Vignato galvanizzato dalla tripletta di assist di domenica. Ecco perchè Sinisa potrà optare su diverse soluzioni in quello che, fino alla scorsa giornata, pareva il reparto più in difficoltà. Con l'olandese squalificato, Dominguez e Medel infortunati, la mediana disponeva di appena tre giocatori: Svanberg, Poli e Baldursson. Con una mossa da abile giocatore di scacchi, Miha contro la Fiorentina ha arretrato il tuttofare Soriano accanto a Svanberg, e schierato Vignato sulla trequarti. L'italo-brasiliano lo ha ripagato con tre assist, uno più bello dell'altro, e ora si candida per una maglia da titolare contro l'Udinese, nonostante il traffico affollato nel centrocampo rossoblù. Un vero e proprio rebus dunque per il tecnico serbo, che per una volta non dovrà guardare a chi manca ma a chi è disponibile.