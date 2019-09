Bologna-Real Madrid, già venduti 10.000 biglietti per la partita

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna riporta che per la partita delle leggende tra i rossoblu e il Real Madrid, sono già stati venduti 10.000 biglietti. Cresce quindi l’attesa per l’evento che festeggerà i 110 anni del club bolognese. La partita si giocherà alle 20:45 di mercoledì 9 ottobre. L’evento comincerà però già alle 19. La partita sarà infatti preceduta da uno spettacolo che vedrà protagonisti la squadra attuale, 100 ex Bologna e tanti interpreti del mondo rossoblu.