Bologna-Real Legends: al via la prevendita

Con una nota sul proprio sito ufficiale, il Bologna comunica che è iniziata la prevendita per la partita delle leggende tra Bologna e Real Madrid. La partita è in programma per mercoledì 9 ottobre alle 20:45. La partita celebrerà i 110 anni della storia del Bologna, ma la sfida in campo non sarà l’unico evento della serata. Già dalle 19 infatti ci sarà uno spettacolo con oltre 100 ex rossoblu, la squadra attuale e tanti interpreti del mondo rossoblu. Il biglietto permetterà anche di accedere a tutte le sedi della mostra “Atleti, Cavalieri e Goleador – 3000 e… 110 anni di sport da Felsina al Bologna Football Club“.

I biglietti prevederanno inoltre riduzioni di prezzo per tutti gli abbonati al Bfc, gli iscritti al Centro Bologna Clubs e alle associazioni di tifo. A questo link tutte le info riguardante l’acquisto dei ticket.