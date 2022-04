Bologna – Ravaglioli e Zilio convocati per il torneo UEFA con la Nazionale Under 16

I due giovani rossoblù convocati in nazionale Under 16

Conclusa la regular season di categoria con il Bologna , l’attaccante Tommaso Ravaglioli e il difensore Andrea Zilio sono stati chiamati dal tecnico Daniele Zoratto per partecipare al Torneo di Sviluppo UEFA a Covilha, cittadina situata sul versante Sud-Est della Serra da Estrela (Portogallo), con i pari età dei padroni di casa, Stati Uniti e Belgio.

I due rossoblù, allenati da Luca Sordi , si raduneranno insieme agli altri 18 compagni presso il “Novarello Villaggio Azzurro” nella giornata di domenica 1° maggio, con partenza per la terra lusitana programmata il martedì successivo. In un girone all’italiana, gli azzurri giovedì 5 maggio, ore 15 nostrane, affronteranno gli Stati Uniti; sabato 7 maggio, ore 18, saranno di scena contro il Portogallo; infine, martedì 10 maggio, ore 12, chiuderanno contro il Belgio. Dopodiché, rientreranno sotto le Due Torri.

Come comunicato dalla FIGC – Settore Giovanile e Scolastico, nel caso di un giocatore convocato con la Nazionale di categoria, gli ottavi di finale validi per lo Scudetto sarebbero stati rinviati di qualche giorno rispetto alla prima data utile. In attesa di sapere chi sarà l’avversario, quindi il Bologna giocherà l’andata domenica 15 maggio, mentre il ritorno mercoledì 18 maggio.