Bologna – Ravaglia sarà vice Skorupski

Promozione in vista per Ravaglia

Sono in uscita i senatori dal Bologna, in particolare Soriano, Medel e Sansone, ma anche Francesco Bardi, che per due stagioni ha fatto da secondo a Skorupski garantendo solidità, esperienza e professionalità. Non verrà rinnovato il contratto al portiere di scuola Inter, così toccherebbe a Ravaglia che è rientrato a Bologna a gennaio dopo una esperienza, con poche partite giocate a Reggio Calabria. Lo staff lo valuterà anche in ritiro e poi prenderà una decisione, ma secondo il Cor Sport toccherà a lui fare il secondo.